ROMANTİK SAÇLARIN DANSI

SAÇ 2 saat önce Ezgi Şuekinci

Sevgililer Günü’nde saçlarınızı romantik dokunuşlara teslim edin...

Sevgililer gününde giyeceğiniz kombini özenle hazırladınız. Peki saçlarınız konusunda bir fikriniz var mı? Eğer cevabınız hayır ise stil arkadaşınız ALL yanınızda! Yılın aşk dolu gününe göz kamaştıran saçlarınızla damga vurabilirsiniz. Doğallıktan ve sadelikten uzaklaşmadan, zarif ve şık görünebilir hatta saçlarınızı o günün imzası haline getirebilirsiniz. O halde gelin sizin için seçtiğimiz 14 Şubat saçlarına şöyle bir göz atalım…

Doğal Dalgalar

Saç Örgüleri

Düz Saçlar

Dağınık Topuzlar

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