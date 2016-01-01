PODYUMLARIN EN İYİ 5 SAÇ MODELİ

SAÇ 4 saat önce Cemre Bosnalı

İlkbahar/Yaz 2018 defilelerinde gözümüze çarpan en iyi 5 saç modeline göz atın.

Daha bu yazı tam olarak bitirememişken önümüzdeki yaz sezonunun güzellik trendleri belli olmaya başladı. Biz de bu trendleri keşfetmek için gözlerimi podyumlardan ayırmadık ve sizin için en beğendiğimiz 5 saç modelini seçtik. Hadi beraber keşfedelim!

Topuzun yeni hali

Cushine et Ochs, klasik topuz görünümüne yeni bir yorum getirdi. Topuzlar artık alın ve şakak hizasında!

Zamansız

Geceye ve gündüze rahatlıkla uyarlanabilen zamansız at kuyruğu, tabii ki bu sezon da karşımıza çıktı. Monse defilesine, kulakların biraz üzerinden toplanmış, önleri dağınık at kuyrukları hakimdi.

Islak

Birkaç sezondur hit olan ıslak saç görünümünü yandan ayrılmış şekilde Jason Wu defilesinde gördük. Biz bu modeli çok seviyoruz.

Kurtarıcı

Her saç modeline uygulanabilen örgüler, en şık duran modellerden. Christian Siriano defilesine alttan yapılmış çift örgüler vardı. Sade bir şıklığınız olsun istiyorsanız mutlaka deneyin.

Nostalji

At kuyruğunuza aralıklarla lastik toka geçirip okula gittiğiniz zamanları hatırlıyor musunuz? Fenty Puma by Rihanna defilesinde upuzun ve renkli tokalarla yapılan bu model, bizi eskilere götürdü.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI