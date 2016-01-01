SAÇ Cemre Bosnalı

PARLAK VE GÜÇLÜ SAÇLARIN SIRRI CLEAR’DA

Clear'ın yeni şampuanları raflarda yerini aldı. Özellikle mevsimin değiştiği bu günlerde saçınızı güçlendirmek için ideal. Siz daha denemediniz mi?

Mevsim değişiklikleri, şehrin stresli hayatı derken saçlarımız ister istemez bakımını kaybediyor. Clear’ın geliştirdiği şampuanlar bu noktada hayatımızı kurtarıyor. Erkek ve kadın derilerinin birbirinden farklı ihtiyaçları olduğu için iki farklı şampuan üreten Clear, formülünü özel besleyiciler ve bitki özleriyle zenginleştiriyor. Bu sayede şampuanlar saç derinizi derinlemesine besliyor, kepeği yok ediyor ve saç tellerinizi güçlendirerek dökülmeyi gözle görülür şekilde azaltıyor. Bu ürünleri banyo rutininizin bir parçası haline getirdiğinizde saçınız ekstra bir bakıma ihtiyaç duymayacak. Biz çok sevdik!

Clear Men, saç dökülmesine karşı etkin savunma şampuan, 10.45 TL | Clear, saç dökülmesine karşı şampuan, 10.45 TL

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