KUAFÖR YOLU GÖZÜKTÜ

SAÇ 11 saat önce Dilruba Karaköse

Saçlarında değişiklik yapmak isteyenler... Yeni trend mikro kahkül!

Son günlerde kısa saç, çoğu kadında bir tutku halini aldı. Lob ve bob kesimin yükselen süksesi, kuaför yolunun kaçınılmaz olduğunu gösterirken, yenilikler bununla sınırlı değil elbette. En son Emma Watson ve Emma Roberts’ta gördüğümüz mikro kahkül trendi, oldukça riskli olmasına rağmen, tarzından değişiklik yaratmak isteyenler için güzel bir adım. Gereken tek şey ise biraz cesaret. Bakalım hangi ünlüler cesur davranışlarıyla bu akımın öncüsü olmuş.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE