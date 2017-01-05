KONTUR İŞLEMİNİN YENİ RAKİBİ: ECLIPTING

SAÇ 1 saat önce

Doğal yüz hatlarını belirginleştirmek için saçlara uygulanan 'Eclipting' yöntemi yükselişte.

Kim Kardashian sayesinde makyaj dünyasında bir fenomen haline gelen kontürleme işlemi, saç şekillendirme ve renklendirmede hızlı bir yükselişe geçti. Yüz hatlarını belirginleştirmek adına balyaj tekniğini kullanan renk uzmanları artık ‘eclipting’ adını verdikleri bir yöntemle bu işlemi gerçekleştiriyorlar. Aveda’nın uluslar arası renk kreatif direktörü Ian Michael Black tarafından geliştirilen bu yöntemde birbirine kontrast renkler kullanarak doğal güzelliğinizi belirginleştirmeyi amaçlıyor.

Eclipting yönteminin kişiye özel hazırlandığını belirten Black, “Renk seçimini yapmadan önce özel bir analiz yapıyoruz. Kaş ile göz rengi, yüz hatları ve cilt tonu karar aşamasında etkili oluyor. Genellikle saçların ön kısmında daha koyu tonlara yönelirken, arka taraflarda ise daha açık tonlara yöneliyoruz.” açıklamasını yapıyor. Özellikle koyu renklerdeki saçlar için önerilen bu tekniği 2017’de adından çok söz ettirmesi bekleniyor. Ancak şunu da eklememiz gerekir ki; balyaj daha doğal bir değişim sağlarken Eclipting ile şaşırtıcı ve biraz radikal bir değişime hazırlıklı olmalısınız.