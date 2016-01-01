KIVIRCIK SAÇLAR İÇİN EN İYİ 4 ÜRÜN

SAÇ 5 saat önce Cemre Bosnalı

Kıvırcık saçlara özel en iyi 4 ürünü seçtik. Mükemmel dalgalara sahip olmak için mutlaka deneyin!

Kıvırcık saçlara bakmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Hava şartlarından kolayca etkilenen bu saçlar elektrikleniyor, kabarıyor ve dalgaları bozuluyor. Durum böyle olunca saçlarınıza ekstra özen göstermeniz gerekiyor. Seçtiğimiz ürünler gün boyu dalgalarınızı koruyacak ve eleketriklenmeyi önleyecek. Memnun kalacağınızdan eminiz!

Mis kokan bakımlı saçlar

Bukleli, kıvırcık ve elektriklenen saçların keratin yapısına etki ederek onaran ve rahat şekil almasını sağlayan bu köpük, mükemmel kokusuyla bakım keyfinizi ikiye katlıyor.

Belirgin dalgalar

Elidor’un bu bakım kremi, gün boyu buklelerinizin şeklini korumasını ve belirgin görünmesini sağlıyor.

Hafif saçlar

İçeriğinde bulunan nemlendirici özellik sayesinde saçlarınıza parlaklık sunan bu saç spreyi ile saçlarınız ekstra bakımlı görünecek. Hafif bir kıvama sahip olduğu için saçınızda herhangi bir ağırlık hissetmeyeceksiniz.

Tuzlu saçlar

Denizden çıkmış gibi bir etki yaratan deniz tuzu spreyi, saçlarınıza harika bir dalga verecek.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI