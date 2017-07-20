KIRMIZI HALININ 5 GÖZDE SAÇI

SAÇ 1 gün önce Cemre Bosnalı

Önce podyumlarda daha sonra da kırmızı halıda görülen en gözde 5 saç modeli seçtik.

Bu yıl podyumlarda orijinal ve enerjik saç modelleri oldukça fazlaydı. Ancak konu kırmızı halıya veya davetlere gelince, o kadar iddialı saçlar tercih edilmeyip çoğunlukla sade ama olduça tarz saçlar kullanılıyor. Siz de davetlere giderken bu saç modellerinden yapıp, gecenin en havalı kadını olabilirsiniz. Tercih sizin!

Bob saç kesimi

Özellikle yazın kullanım kolaylığı nedeniyle en çok tercih edilen kısa saç, modern bir görünümün de tamamlayıcısı.

Islak görünüm

Banyodan yeni çıkmış efektli saçlar, davetlerin en havalı görünümlerinden. Bu saçı elde etmenin en kolay yolu, yağ bazlı şekillendiriciler ve güçlü tutuşa sahip olan saç spreyleri.

At kuyruğu

Sokak stilinin vazgeçilmezi olan at kuyruğunu, bu sezon aşırı uçlarda. Ya tam tepede ya da ense de toplanan saçlar, davetlerin vazgeçilmezi.

Topuz

Topuz trendleri arasında, dağınık olanların yanı sıra temiz bir şekilde toplanmış modeller de yer alıyor. Bizim favorimiz örgü ile birleşmiş olanlar!



Su dalgaları

Zamansız saç modelleri arasında yer alan su dalgası, bu sezon da davetlerde bolca yer alıyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI