IŞILTI YILI

SAÇ 2 gün önce Ezgi Şuekinci

Bu yaz tam anlamıyla ışıltılar içinde geçecek!

Moda ve güzellik dünyası şu sıralar ışıltıların büyüsüne kapılmış durumda. Işıltılı kıyafetlerin, dudakların ve gözlerin yanında, “ultra parlak saçlar” trendi de online oldu! Birkaç sezon önce ortalığı kasıp kavuran ancak şu sıralar etkisini kaybeden ombre akımı da bu trendden faydalanarak yeniden hayatımıza karışmaya hazırlanıyor. Sarının her tonunu 2018 ilkbahar-yaz sezonuna da taşıyan stilistler, ultra parlak saç trendini bu ufak renk dokunuşlarıyla desteklemeyi istiyor.

Biz de stil arkadaşınız ALL olarak doğal görünümlü, parlak ve sağlıklı saçlara giden yolculuğunuzda sizlere yardımcı olmak istedik ve deneyimlediğimiz saç bakım ürünlerini derledik.

YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ