GÖSTERİŞLİ SAÇLARIN MİMARI

SAÇ 6 gün önce

Hollywood yıldızlarının saç stilisti Jen Atkin ile tanışın.

Kırmızı halıda, davetlerde veya prömiyerlerde Hollywood yıldızlarının saçlarına aşık olmamak elde değil. Kıyafet ve makyajlarla bütünlük sağlayan, kimi zaman romantik, kimi zaman asi ama her zaman göz alıcı olan saçların arkasındaki yetenekli isimlerden biri, son zamanlarda ilgi odağı olmuş durumda. Jessica Alba, Chrissy Teigen, Sofia Vergara ve daha pek çok isim dışında en çok Kardashian ailesinin saç stilisti olarak tanınıyor. Jen Atkin’den bahsediyorum tabii ki. Tanımayanlarınız için 7 maddede Atkin’i yakından tanıyoruz;

Profesyonellik kolay ulaşılan bir aşama değil. Jen Atkin lise yıllarından merak saldığı bu mesleğe ilk başta bir kuaförde resepsiyonistlik yaparak başlamış.

2006 yılında Madonna’nın Confessions turunda saç stilisti Andy Lecompte’un asistanı olarak işe alınması onun için bir dönüm noktası gibi.

Her ne kadar ailesi saç stilisti olma konusunda Jen Atkin’e destek çıkmasa da o hayellerinin peşinden gitmiş.

Kardashian’larla özdeşleşse de Cindy Crawford ile çalışmaktan çok mutlu olduğunu belirtiyor.

Sağladığı başarıların ardından, kariyerinde önemli bir adım atarak “OUAI” isimli kendi saç ürünleri markasını kurdu Jen Atkin.

Instagramda 1 milyonu aşan takipçi sayısıyla da oldukça popüler.

Saça dair birçok bilginin yer aldığı “Mane Addicts” isimli bir sitenin de kurucusu aynı zamanda.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE