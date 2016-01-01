EN HAVALI 5 OKUL SAÇI

SAÇ 8 saat önce Cemre Bosnalı

Okulun en havalı kızı olmak istiyorsanız kolayca yapabileceğiniz bu havalı 5 saç modelini deneyebilirsiniz.

Eylül’e doğru hızla ilerliyoruz. Okul hazırlıkları yakında başlayacak. Biz de sizin için okulda kullanabileceğiniz 5 saç modeli seçtik. Bu modellerle herkesin sizin tarzınızı konuşacağına eminiz. Ek olarak ilk gün kullanabileceğiniz bir saç modeli önerisinde de bulunduk. Bakalım sizin fikriniz ne olacak.

Yarım elma

Yarım at kuyruğu şeklinde toplanan saçlar yerini yarım topuzlara bıraktı. Masum ve genç bir imaj yaratan bu model bizce çok havalı gözüküyor.

Cici kız

Saçlarınızı ortadan iki yana ayırarak yapacağınız bu model tam cici kız saçı. İkiye ayırdığınız saçınızı gevşek bir şekilde toplamanız yeterli. Özellikle bonus saçlara bu modeli çok yakıştırdık. Farklılık yaratmak için rengarenk tokalar kullanabilirsiniz. Tokalar, H&M, 14,99 TL

Saçlar tepeye

Doğal saçınızı en tepeden toplayarak yapacağınız bu at kuyruğuna biz bayıldık ve ilk günün saç modeli olarak seçtik! Başınızı öne eğerek toplamayın sonrasında saçınızı tüm gün boyunca bozulmadan kullanmak için sprey kullanmayı unutmayın.

Çoklu örgü

Örgünün en şık hali balık sırtını, zevkinize göre uyarlayın. İster saçınızın ön kısmından başlayarak örün ve arkada toplayın ister tekli örgü yapın.

Hareketli topuz

Klasik topuzunuza hareket katın! Saçınızı gevşek bir şekilde topladıktan sonra topuzunuza kurdele veya saç bandı bağlayın ve saçınızın ön tarafını hafifçe kabartın. Dağınık bir görünüm isterseniz önlerden saçınızı biraz çıkartabilirsiniz. Bantlar, H&M, 14,99 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI