EN ETKİLEYİCİ 5 PLAJ SAÇI

SAÇ 2 gün önce

Plajın en havalı kızı olmak istiyorsanız birkaç dakikada yapabileceğiniz bu pratik saç modellerini deneyebilirsiniz.

Deniz ve havuz sonrası saçlara şekil vermek her zamankinden daha zor oluyor. Ancak hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz 5 kolay saç modeliyle sahilde de güzel ve bakımlı görünmek, çok kolay.

Örgü

Rahatlığı ve şık görünümüyle plajların vageçilmez mollerinden biri olan kurtarıcı örgüler bizim de favorimiz. Üstelik bu sezon gevşek örgüler çok trend! Saçlarınızın tüm gün boyunca dağılmamasını istiyorsanız balık sırtını tavsiye ediyoruz.

Dağınık Topuz

Sıkıca yapılmış topuzların aksine deniz kenarında salaş ve dağınık bir topuz kullanmak çok daha pratik olacaktır. Topuzunuzu saç aksesuarlarıyla renklendirmek ise yaratıcılığınıza kalmış

At kuyruğu

Hızlı ve kolay bir şekilde yapabileceğiniz atkuyrukları plaj için ideal modellerden. Farklılaştırmak için at kuyruğunuzun ucunu örebilir ya da renkli lastiklerle toplayabilirsiniz.

Saç bantları

İnce fularlarınızı ya da saç bantlarınızı salık veya toplu saçlarınızda kullanarak plajın en dikkat çeken kızı olabilirsiniz. Bağlamak konusunda sınır yok! Bu sezonun modası oldukça abartılı.

Kısa saç

Radikal bir değişikliğe hazır mısınız? Uzun saçlarınızı kestirmenin tam vakti. Bu yazın bir başka trendi olan kısa saçlar, plajdaki rahatlığına bayılcaksınız. Üstelik renkli saç spreyleriyle kendi stilinizi yaratabilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI