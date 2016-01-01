DÜŞES’İN LOB SAÇLARI

SAÇ 22 saat önce

Cambridge Düşesi Kate Middleton, onu tanıdığımızdan beri kullandığı uzun saçlarını lob modelinde kestirdi.

Kate Middleton kesinlikle bir stil ikonu. Kraliyet ailesinin bir üyesi olarak zarafeti uygun şekilde mükemmelleştirdiğinden, kadınlar onu stilini taklit etmek için yakından izliyorlar. Yıllardır uzun, iri dalgalı saç modelini kullanan Cambridge Düşesi, hafta sonu Londra’da oynanan tenis turnuvası, Wimbledon’a yeni saç modeli ile katıldı. Yeni görüntüsüyle herkesi kendine hayran bırakan Middleton, daha önce de saçlarının uzunluğu yüzünden Kraliçe Elizabeth tarafından uyarılmıştı. Düşes’in saçları, stylisti Richard Ward tarafından yaratıldı. Turnuva için iri dalgalı fön çekilen saçlarına, siyah puantiyeli beyaz Dolce&Gabbana elbisesini kombinledi.

HAZIRLAYAN DİLARA YILMAZ