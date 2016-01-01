CİLDİNİZE VE SAÇINIZA İYİ GELECEK 5 YAĞ

SAÇ 5 saat önce Cemre Bosnalı

Cildinize ve saçlarınıza içten destek verecek 5 yağı, bakım rutininizin bir parçası haline getirin.

Eminiz ki cildiniz ve saçlarınız için kullandığınız birçok bakım ürünü vardır. Ancak biliyorsunuz ki çoğu kozmetik ürününün içinde kimyasal maddeler bulunuyor. Durum böyle olunca da doğanın gücünden yararlanıp, doğal yağları bakım rutininize eklemeniz şart oluyor. Önerdiğimiz yağlar ile cildiniz ve saçlarınız tam bir bakıma kavuşacak.

Hindistan cevizi yağı

Doğal yollarla cildinizi nemlendirmek, yaraları iyileştirmek, çatlakları gidermek için hindistan cevizi yağını vücudunuzun ve yüzünüzün her bölgesinde kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kırılan saçlarınızı onarmak ve saçınıza parlaklık katmak için ideal.

Susam yağı

Susam yağı, cildinizi ölü hücrelerden ve yağdan temizleyerek gözeneklerinizin açılmasına yardımcı oluyor. İçerdiği antioksidanlar ile cildinizi toksinlerden arındırıyor. Antibakteriyel ve mantar önleyici özellikleri sayesinde kepeği ve saç derisi enfeksiyonlarını engelliyor.

Argan yağı

Argan yağının içeriğine antioksidan olduğu için cildinizi serbest radikaller ve mikroplardan temizliyor. Böylece cildinzin erken yıpranmasına engel oluyor. Saçınıza ise yumuşak ve ipeksi bir görünüm kazandırmasının yanı sıra şekil vermenizi kolaylaştırıyor.

Üzüm çekirdeği yağı

Tonik olarak kullanabileceğiniz üzüm çekirdeği yağının cilt sıkılaştırıcı özelliği var. Masaj yaparak uygulandığında göz ve dudak kenarlarınızdaki ince çizgilerinizin veya boyun bölgesi kırışıklıklarınızın oluşmasını geciktiriyor. Saçınıza uyguladığınızda ise nem dengesini düzene sokuyor ve saçınızın dökülmesini engelliyor.

Gül yağı

Makyaj temizleyici olarak kullanabileceğiniz gül yağı, cildinizde biriken kir ve yağdan sizi kurtarıyor. Cildi güçlendiren ve sıkılaştıran bu yağ, yoğun nemlendirme özelliği ile cildinizin daha parlak ve canlı görünmesini sağlıyor. Gül yağını şampuanınıza damlatarak saçınızı besleyip kepeklerden kurtulabilirsiniz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI