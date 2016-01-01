SAÇ Yunus Başaran
BLENDAX İLE BAŞ DÖNDÜREN DOLGUN SAÇLAR
Dolgun saçların tek temsilcisi, Blendax'ın güzel yıldızı Hande Doğandemir, Eylül ayı kapak kızımızdı.
Güzelliğiyle baş döndüren yıldızımız, aynı parlamayı kariyerinde de gösteriyor. Blendax’ın genç yüzü Hande Doğandemir’in yer aldığı son reklam filmi ise yasemin özlü şampuanı hakkında. Blendax, dikkat çeken yepyeni kampanyası ile marka geleneğini sürdürerek yeniden baş döndürmeye geliyor. Blendax Yasemin Özlü Şampuan’ının sonucu olarak dolgun saçların etkisinin nelere sebep olabileceğini gördüğümüz reklam filmi, başarılı yönetmen Emir Khalilzadeh’in elinden çıkıyor, Gram İstanbul imzasını taşıyor.
YAZI YUNUS BAŞARAN