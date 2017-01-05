BALYAJ UYGULAMASINDA DEĞİŞİM ZAMANI

SAÇ 2 ay önce

“Violet ice” trendiyle saçlar renklensin!

Dönem dönem her kadın, saçında hafif ya da köklü değişiklikler yapmak için renk arayışlarına girip soluğu kuaförde alır. Haliyle saç trendlerini sıklıkla takip ederken buluruz kendimizi. “Rose gold” renginin trend olmasıyla beraber bu furyanın saçlara da yansıması ve haliyle Hollywood yıldızlarının da benimsemesi pek zaman almadı. Bu rengin yavaş yavaş rafa kalkmasının ardından kırmızı ile turuncunun pastel tonlarından ortaya çıkan “Blorange” ise kadınların yeni arzusu haline gelmeye başladı. Ancak artık trend olan yeni bir saç rengimiz daha var: Violet ice…

Pastel tonların hakimiyetini korumasıyla beraber ortaya çıkan yeni Violet ice trendi, gri, gümüş, lila ve menekşe renklerinin birleşimiyle ortaya çıkıyor ve saçlara bir boyut kazandırıyor. Özellikle sarışınların kolaylıkla elde edebileceği bu renk morun en pastel tonunu içermesine rağmen saçlarda önemli bir fark yaratıyor. Ancak pastel tonların çok çabuk bir şekilde solma durumu olduğundan mor tonlarını canlı tutmak ve ömrünü uzatmak için mor şampuan kullanabilirsiniz.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE