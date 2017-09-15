AT KUYRUĞU SANATI

SAÇ 9 saat önce Cemre Bosnalı

Kusursuz bir at kuyruğu yapmak sanıldığı kadar zor değil! 5 adımda yapacağınız model ile hem günü kurtaracak hem de şıklığınızı konuşturacaksınız.

Yalnızca sokak stilinin değil davetlerin de vazgeçilmez saç modellerinden olan at kuyruğu, şık ve kurtarıcı. İster tepeden ister enseden yapabileceğiniz zamansız saç modeline, bu sezon perma trendi eklendi. Üstelik, yapması oldukça çok kolay! Mükemmel ve permalı görününen bu at kuyrukları için yalnızca 5 adımı takip etmeniz yeterli.

1. adım

Saçınızın daha yumuşak ve düzgün görünmesini sağlamak için toplamadan önce fönleyin.

2. adım

Lastik tokayla istediğiniz hizadan toplayın. Daha sonra şık bir görünüm elde etmek için saçınızın bir tutamını lastiğin üzerine dolayın.

3. adım

Çıkan küçük saçları yatıştırmak için sabitleyici sprey veya jölelerden yardım alın. Tel tokalarda iyi bir seçenek.

4. adım

Romantik bir görünüm elde etmek isterseniz kuyruğunuzun uç kısımlarını kıvırın. Doğal ve geniş dalgalar elde etmek için düzleştirici kullanarak yapmanızı öneriyoruz. Saçınızı makinanın arasına dolamınız yeterli.

5. adım

En son adımda da saçınızda parlak bir görünüm yaratmak için ışıltı veren saç spreylerinden kullanın. Ağırlaştırmadan ışıltılı bir görünüme kavuşturan spreyler kullanım kolaylığı sunuyor.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI