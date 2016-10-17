ANINDA TEMİZ SAÇLAR; URBAN CARE

SAÇ 11 saat önce Cemre Bosnalı

Yağlanan ve canlılığını kaybeden saçlarınızı anında eski formuna kavuşturan Urban Care'in yeni kuru şampuanıyla sizi tanıştıralım.

Birçok kadının genel sorunu çabuk yağlanan saçlar. Saç dipleri, strese bağlı olarak veya kirli hava şartları nedeniyle maalesef daha çabuk yağlanıyor. Bir de bunun üstüne, saçınızın hacmini kaybettiği o günlerde spontane bir toplantınız veya buluşmanız çıkıyor değil mi? Urban Care işte tam da bu günler için kurtarıcı bir kuru şampuan geliştirdi. Saçlarınızı yeni yıkanmış gibi temiz, ferah ve dolgun gösteren bu kuru şampuan, aynı zamanda içerdiği bitkisel keratin ile saç bakımınıza destek veriyor. UV filtresi ile de çevrsel faktörlere karşı saçınızı koruyor. Taze, floral ve hindistan cevizi koku seçeneklerinden favorinizi seçin!

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