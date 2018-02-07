90’LARIN ESKİMEYEN MODASI

SAÇ 2 saat önce Dilruba Karaköse

New York Moda Haftası'nda eskilerden aşina olduğumuz saç aksesuarları...

Çocukluk günlerine biraz geri dönelim. Annelerimizden tanıdık gelen ve çok büyük ihtimalle bizlerin de kullandığı kıskaçlı tokalar ve tel saç bantalarını hatırlıyor musunuz? Düşünüldüğünde oldukça demode olan bu parçalar, o dönem için pek popülerdi. Şimdilerde ise New York Moda Haftası’nda tekrar hayata döndü. Alexander Wang ve Prabal Gurung defilelerinde kendine yer bulan bu toka ve saç bandı, önümüzdeki günlerde sokaklarda karşılacağımız bir trendin de habercisi adeta. Özellikle Bella ve Gigi Hadid, Hailey Baldwin, Kendall Jenner, Kaia Gerber gibi günümüzün başarılı ve genç modelleri, bu aksesuarları kesinlikle günlük hayatlarında kullanacak gibi gözüküyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE