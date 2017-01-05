5 MADDEYLE PLATİN SAÇLAR

SAÇ 23 saat önce

Büyük değişiklik öncesi platin saçın püf noktaları...

Saçlarında değişiklik yapmak her kadının tutkusuyken, kimi bu konuda biraz daha cesur davranıyor kimi de küçük farklılıklarla saçlarına hareket kazandırmak istiyor. Şekillendirme dışında en büyük adım ise doğal renge sahip saçlarınızdan vazgeçip yeni tarzlara yelken açmak. Modası her daim canlı olan renklerden platin ise cezbedici olmasının yanında önemli püf noktalarını da beraberinde getiriyor.

1. Platin benim için doğru renk mi?

Eğer koyu renk saçlarınız varsa bu durum sizin için biraz daha komplike olabilir. Tek seferde istediğiniz sonuca ulaşamama fikrini aklınızda tutmakta fayda var. Bunun için radikal kararı almadan önce belki istediğiniz renge yakın bir peruk deneyerek fikir sahibi olabilirsiniz.

2. Yıpranmalara karşı hazır olun

Yapılacak açma işleminden sonra maalesef bu uğurda saçlarımızı biraz yıpratıyoruz. Yıpranma ve saç kuruluklarına karşı bu süreçte en yakın dostlarınız yağlar, nemlendirici ve onarıcı maskeler olacak.

3. Isıya bir süre elveda

Eğer saç şekillendiricileriniz sizin için büyük bir hayat kurtaran görevi görüyorsa üzgünüz. Onlardan bir süre uzak kalmanız gerekebilir. Yeterince işleme maruz kalan saçlar maşa veya düzleştiricilerle daha fazla yıpranmaya müsait.

4. Kıyafet ve makyajınızda değişiklik

Yıldızınız saçlarınız olduğu için kıyaftelerinizde seçeceğiniz renklerin gri, siyah ya da bordo gibi biraz daha koyu olmasında fayda var. Ayrıca makyajınızda ise eyeliner ve kırmız ruj platin saçlarınıza harika uyum sağlayacak

5. Kısa saça göz kırpın

Blunt bob ve lob gibi hacimli ve kısa saçların trend olmasıyla birlikte daha havalı bir görünüme ve sağlıklı gözüken saçlara kavuşmak için kısa modelleri deneyebilirsiniz. Bakım açısından da size büyük bir kolaylık sağlayacak.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE