5 MADDEDE DOĞAL DALGALAR

SAÇ 1 gün önce

Denizden çıkmışçasına güzel dalgalara, en basit adımlarla sahip oluyoruz.

Saçlarımızı en çok ne zaman sevdiğimiz düşünürsek, muhtemelen cevap denizden çıktıktan sonra kendi haline bırakılmış, zahmetsiz bir şekilde dalgalandığı ve hacimli hali olacaktır. Denize gitmediğimiz zamanlarda ise bu görüntüyü yakalamak için pek çok ürüne başvurabiliyoruz. Peki başka neler yapabiliriz 5 maddede hep beraber bakalım;

Köpük kullanın

“Beachy wave” denilen, o istediğimiz dalgalara kavuşmak için ilk aşama köpük kullanmak. Ağırlaşmış bir görüntüden uzak durmak için ise saç diplerine çok yaklaşmadan, tarakla eşit bir şekilde ürünü uygulamak önemli noktalardan.

Hacim katın

Saç modeliniz ne olursa olsun, doğru ürünlerle istenilen sonucu elde etmek çok basit. Sprey veya kuru şampuanlar yardımıyla saçınızın istediğiniz bölgesinde hacim yaratabilirsiniz.

Yalancı deniz suyu

Son zamanlarda pek çok markadan bulunan deniz tuzu spreyleri, bu dalgalar için biçilmiş kaftan. Denize gidemiyorsak, onu ayağımıza getiriyoruz ve bu spreylerle muhteşem doğallıkta dalgalar elde ediyoruz.

Tekdüzelikten kaçının

Bu aşamada maşa kullanmak ise yapılacak en doğru tercihlerden biri. İstediğimiz şey yapay bir görüntü olmadığı için tutamlara ayırdığımız saçlara, farklı yönlerde maşa uygulayarak doğallığı elden bırakmamak şart.

Topuza şans verin

Uygulanabilecek en basit yollardan biri de, saçlarınızı topuz yapıp bu şekilde uyumak. Hafif nemli saçlarınıza biraz deniz tuzu spreyi sıkıp, topuz yaparak uyursanız, sabaha doğal dalgalar sizleri bekliyor olacak.

DİLRUBA KARAKÖSE