2018’DE TREND OLACAK 5 SAÇ MODELİ

SAÇ 2 saat önce Cemre Bosnalı

2018 yılında saçınıza hangi modeli yapacağınızı bilmiyorsanız bu 5 modeli inceleyin.

Yeni yıla girmemize günler kala 2018 İlkbahar/Yaz defilelerinden saç trendlerine tekrar göz attık ve en sevdiğimiz 5 modeli derledik. Siz de yılın ilk günlerinden güzellik trendlerine ayak uydurmak isterseniz, tarzınızı uygun olan modeli seçip kendinize uyarlayın!

Islak görünün yeni hali

Son dönemlerde ıslak görünümü podyumlarda sık sık görüyoruz. Ancak bu sezon klasik ıslak saçlarda bir hareket var. Çok özenilmeden toplanılmış gibi duran ıslak saçlar, aynı zamanda çok şık ve farklı görünüyor. Saçlarınıza ıslak görünüm vererek siyah tel tokalarla arkadan toplayabilirsiniz. İlhamınızı Marni defilesindeki görünümlerden alabilirsiniz.

90’lara geri dönüş

90’lı yıllarda kullandığınız büyük kumaş lastikler geri dönüyor. Zamansız at kuyrukları bu yıl çok aşağıdan yapılıyor ve kocaman lastiklerle süsleniyor. İlham için Mansun Gavriel defilesine göz atın.

Blair bandı

Çoğunuz bu başlıktan tekrar neyin trend olduğunu anladığını düşünüyorz. Evet! Gossip Girl zamanındaki saç bantları yine saçlarımızı süslemeye başlıyor. Delpozo ve Miu Miu defilesinde bolca gördüğümüz bu bantları nasıl kullanacağınız tamamen sizin yaratılıcığınıza kalmış.

Marjinalliğe şans verin

Keskin hatlı kesimlere ve saçınızın hepsini veya bir tutamını alışılmışın dışında bir renge boyamaya şans verme zamanınız geldi. Kendinize göre marjinal bir saç modeli düşünmeye başlamadan önce Fendi defilesine mutlaka bakın.

Bonus

Bu trend tabii ki kıvırcık saçlıları ilgilendiriyor. 2017 yılının en trend modellerinden olan bonus, 2018’de de devam edecek. Kıvırcık saçlarınız varsa bir an önce Blumarine defilesindeki gibi kestirip kendinize kabarık modeller yapın deriz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI