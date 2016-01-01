2018 KIŞINDA TREND OLACAK 5 SAÇ MODELİ

SAÇ 2 saat önce Cemre Bosnalı

Bu kış hangi saç modellerinin trend olacağını ve bu saçları nasıl kullanabileceğinizi keşfedin.

2017-18 Sonbahar-Kış sezonunda trend olacak saçlarına baktığımızda daha önce görülmemiş, farklı saç modelleri yok. Ancak hepsi yine oldukça tarz! Önümüzdeki kış trend olacak modellerden en beğendiğimiz 5 tanesini seçtik. Siz de şimdiden hangi modeli kullanacağınızı seçin, kışın tarzınızı ortaya koyun.

Bob kesim

Genç ve dinaamik bir etkisi olan bob şaç kesimleri; Balenciaga, Celine ve Prada defilelerinde bolca vardı. Günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz bu model ile saçlarınız yıkayıp kuruttuktan sonra hafif köpük uygulayarak hoş bir görünüm yakalayabilirsiniz.

Su dalgası

En doğal saç modellerinden olan su dalgasını, Dries Van Noten, Jeremy Scott ve Isabel Marant defilelerinde gördük. Saçı yapmak oldukça kolay. Duştan çıktıktan sonra ıslak saçınızı kıvırarak toplayın. Bir süre bekledikten sonra saçınızı açın, köpük sürün ve kurutun. İşte bu kadar!

Yandan ayrılmış

Saçın büyük bir kısmı yandan ayrılarak yapılan bu saç, defilelerde en çok görülen modeldi. Lanvin, Dries Van Noten, Hermes ve Louis Vuitton bunlardan yalnızca birkaçı. Bob kesim, su dalgası veya kıvırcık saçlar gibi modellerde de saçlar hep yandan ayrılmış olarak karşımıza çıktı. Tek yapmanız gerek ıslak saçınızı yandan ayırıp o şekilde kurutmak. Sprey kullanabilirsiniz.

Bandana

Bandana diyince aklınıza yaz gelebilir ancak bu kış ezberler bozuluyor. Chanel, Gucci, Elie Saab gibi defilelerde bandanaların her saç modelinde ya da uzunluğunda kullanılabildiğini gördük. Bandananızı nasıl bağlayacağınız tamamen size kalmış. Seçeceğiniz bandana ile saçlarınızı gündüze ve geceye rahatlıkla uyarlayabilirsiniz.

Kıvırcık

Kıvırcık saç önümüzdeki kış da yerini koruyacak. Fendi, Marc Jacobs, Wanda Nylon gibi defilelerde karşımıza çıkan kıvırcık saçlar, genel olarak kakül ie birlikte kullanılmış. Mutlaka deneyin!

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI