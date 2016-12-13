PRATİK GÜZELLİK TÜYOLARI

GÜZELLİK 1 sene önce

Daha bakımlı ve güzel görünmenizi sağlayacak küçük önerilerle kısa sürede sonuç alabilirsiniz. Ayrıntılar için galeriye devam edin!

Daha gergin bir cilt için…

Sabah akşam nemlendiricinizi sürerken yüzünüze masaj yapın. Yanaklarınızı ve elmacık kemiklerinizi avucunuzun içine alarak şakaklarınıza doğru gerdirin. Alın ve kaşlarınızı da bu şekilde yukarıya doğru itin. Yüzünüzdeki gerginlik ve sıkılık hissini ilk uygulamadan sonra farkedeceksiniz. Eğer bunu alışkanlık haline getirirseniz olduğunuzdan daha genç görünebilirsiniz.

Daha beyaz dişler için…

Dişlerinizi macunla fırçaladıktan sonra, fırçanızın üzerine biraz karbonat, tuz ve birkaç damla da limon damlatıp bir-iki dakika da bu şekilde fırçalayın. Karbonat ve limon köpürmesi sizi korkutmasın. Bu dişlerinizin rengini açmaya yardımcı olurken, tuz da diş etlerinizi koruyacaktır. Ayrıca çileğin de diş rengini açıcı etkisi olduğunu hatırlatmak isteriz.

Şiş ve yorgun gözler için…

Yorgun ve şiş gözleri rahatlatıp temizlemek için bir pamuğu ılık çayla ıslatıp gözlerinizi silin. Daha etkili ve pratik bir çözüm için, poşet çayları sıcak suda bekletip soğuttuktan sonra gözlerinizin üzerinde beş dakika kadar bekletmeyi deneyin. Bu işlem sonrasında gözlerinizin dinlendiğini ve rahatladığını hissedeceksiniz.

Tıkanan gözenekler için…

Tıkanan gözenekleri ve siyah noktaları temizlemenin en pratik yolu; cildi buharla temizlemek. Kaynamış suyun içine ikişer damla lavanta ve nane yağı damlatın. Başınızı bir örtüyle örterek buharı beş dakika kadar yüzünüze tutun. Lavantanın antiseptik özelliği cildinizin temizlenmesine yardımcı olacak. Sonra peeling yapın ve gözeneklerinizin kapanması için yüzünüze buzla masaj yapın. Dondurulmuş gül suyu bunun için ideal!