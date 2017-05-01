PODYUMUN ÖNDE GELEN TRENDİ: RENKLİ KAŞLAR

GÜZELLİK 15 dakika önce Cemre Bosnalı

Henüz sokaklarda görmediğimiz ancak podyumlarda oldukça trend olan renkli kaş akımıyla sizi tanıştıralım.

Geçtiğimiz sezonlarda Givenchy, Moncler Gamme Rouge ve Marc Jacobs gibi defilelerde gördüğümüz renkli kaş trendi bu sonbahar da son sürat devam ediyor. İlk olarak Gucci’nin ilkbahar-yaz defilesinde karşımıza çıkan canlı renkteki kaşlar, sonbahar-kış defilelerinde de gündemde. Bu sonbahar, Lanyu’nun defilesinde koyu pembe, yeşil, mor ve kırmızı kaşlar göz alıyor. Mary Katratzou ve Mugler defilesinde ise bu akım, grafik eyeliner ile birleşerek karşımıza çıkıyor. Bu renkli kaşları ortak noktada buluşturan tek özellik, çok sade ve temiz bir ten üzerine uygulanması. Bu minimal seçimler, kaşları daha fazla ortaya çıkardığı ve karışık bir görünüm oluşmasını engellediği için biz çok sevdik! Siz de bu trende ayak uydurmak isterseniz, öncelikle pürüzsüz bir ten ve sade bir göz makyajı yapmaya özen göstermelisiniz.

Gelelim Maison Margiela defilesine… Bu defiledeki renkli kaş görünümleri diğer defilelere göre daha karışık bir haldeydi. Yine yok gibi bir ten makyajı yapılmıştı ancak gözlerde rengarenk farlar ve göz kalemleri vardı. Peki, sizce bu trend podyumlardan sokağa taşınır mı? Biraz cesaret isteyen bir trend olduğunu kabul etmek lazım ancak bizce zamanla sokaklarda da görmeye başlayacağız. Yalnızca biraz cesaret!

CEMRE BOSNALI