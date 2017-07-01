YENİ ÇIKACAK 4 EFSANEVİ PARFÜM

PARFUM 18 saat önce Cemre Bosnalı

Sizi düşsel bir yolculuğa çıkaran 4 yeni parfümle tanışın.

Efsanevi markalardan eşsiz kokular geliyor… Çok yakın zamanda satışa çıkacak olan bu parfümlerin ortak özelliği, kalp notalarında floral kokular olması. Yazın sıcak havalarda taze ve ferah bir etki yaratmak için oldukça güzel seçenekler. Biz hepsine bayıldık!

Jason Wu

Tayvanlı tasarımcı Jason Wu’dan ilk kez parfüm geliyor! Markanın 10. yılı için düzenlediği floral temalı defilede tanıtılan parfüm romantik kadınlar için yaratılmış. Parfümün kalp notasında yasemin, şakayık ve zambak gibi kokular bulunuyor. Bu taptaze kokuya bayılacaksınız.

Chanel Gabrielle

Yasemin, ylang ylang, portakal çiçeği ve sümbüllerin muhteşem uyumundan oluşan bu pudralı koku, markanın diğer parfümlerine göre oldukça taze ve canlı. Biz çok sevdik.

Ralph Lauren Eau De Parfum

Sümbül, gül, beyaz çiçekler, siyah kuş üzümü, armut ağacı ve sandal ağacı notalarının birleşiminden oluşan parfümle ardınızda iz bırakacaksınız. 2008’den bu yana ilk defa parfüm çıkaracak olan Ralph Lauren’in yeni kokusunu sabırsızlıkla bekliyoruz.

Gucci Bloom

Alessandro Michele, Gucci için çok enerjik bir parfüm yarattı. Sümbül, yasemin ve hanımeli notalarının harmanlanmasından oluşan bu koku, lüksü seven kadınları etkisi altına alacak.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI