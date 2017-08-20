SONBAHARA ÖZEL 5 FLORAL PARFÜM

PARFUM 12 saat önce Cemre Bosnalı

Yeni mevsimde parfümünüzde değişiklik yapmaya hazır mısınız? Bu 5 taptaze kokuyu deneyin, Eylül'ü enerjiyle karşılayın.

Güzel bir yazı arkamızda bıraktık şimdi ise yepyeni bir mevsimi karşılama zamanı. Kışın kasvetli havasına girmeden önce sonbaharı canlı, enerjik ve taze parfümlerle geçirmek, modunuzu çok yükseltecek! Sizin için seçtiğimiz bu harika kokularla hem pozitif duygularınızı artıracak hem de arkanızda iz bırakacaksınız.

Büyüleyici etki

İçeriğinde sümbülteber, yasemin, zambak gibi notalar bulunan parfümün en can alıcı noktası, bu kokuların “quisqualis indica” adındaki bir hindistan çiçeği ile harmanlanması. Alışılmışın dışındaki bu kokuyu biz çok sevdik.

Gucci, Gucci Bloom, 50 ml, 397 TL

Çiçek patlaması

Kokusu kadar tasarımıyla da oldukça ilgi çeken parfümünün üst notasında bergamot, orta notasında yasemin, orkide, portakal çiçeği ve gül, alt notasında ise misk ve paçuli bulunuyor. Tam bir çiçek bombası!

Viktor & Rolf, Flowerbomb Bloom, 50 ml, 410 TL

Yeşil elma

İçeriğindeki; gül, beyaz amber, manolya, tuberose, menekşe gibi floral notalar odun ve sandal ağacı ile harmanlanarak egzotik bir koku ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda elma şeklindeki şişesiyle harika bir uyum içerisinde.

DKNY, Be Delicious Woman, 100 ml, 395 TL

Taze etki

Portakal çiçeği, latin çiçeği ve kiraz çiçeğinin harmanlanmasıyla oluşan parfüm, teninizde taze bir etki yaratacak. Romantik kadınlara özel.

Chloe, Love Story, 50 ml, 330 TL

Enerji dolu

Londra bahçelerinden esinlenerek yaratılan parfüm, enerjik ve eğlenceli. Parfümün üst notasında tatlı nar ve limon, orta notasında sardunya, elma ve gül yaprağı bulunuyor. Bu kokular alt notada yasemin ve mor salkımla harmanlanıyor.

Burberry, My Burberry Blush, 90 ml, 480 TL

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI