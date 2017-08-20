PARFUM Cemre Bosnalı
SONBAHARA ÖZEL 5 FLORAL PARFÜM
Yeni mevsimde parfümünüzde değişiklik yapmaya hazır mısınız? Bu 5 taptaze kokuyu deneyin, Eylül'ü enerjiyle karşılayın.
Güzel bir yazı arkamızda bıraktık şimdi ise yepyeni bir mevsimi karşılama zamanı. Kışın kasvetli havasına girmeden önce sonbaharı canlı, enerjik ve taze parfümlerle geçirmek, modunuzu çok yükseltecek! Sizin için seçtiğimiz bu harika kokularla hem pozitif duygularınızı artıracak hem de arkanızda iz bırakacaksınız.
Büyüleyici etki
İçeriğinde sümbülteber, yasemin, zambak gibi notalar bulunan parfümün en can alıcı noktası, bu kokuların “quisqualis indica” adındaki bir hindistan çiçeği ile harmanlanması. Alışılmışın dışındaki bu kokuyu biz çok sevdik.
Gucci, Gucci Bloom, 50 ml, 397 TL
Çiçek patlaması
Kokusu kadar tasarımıyla da oldukça ilgi çeken parfümünün üst notasında bergamot, orta notasında yasemin, orkide, portakal çiçeği ve gül, alt notasında ise misk ve paçuli bulunuyor. Tam bir çiçek bombası!
Viktor & Rolf, Flowerbomb Bloom, 50 ml, 410 TL
Yeşil elma
İçeriğindeki; gül, beyaz amber, manolya, tuberose, menekşe gibi floral notalar odun ve sandal ağacı ile harmanlanarak egzotik bir koku ortaya çıkarıyor. Aynı zamanda elma şeklindeki şişesiyle harika bir uyum içerisinde.
DKNY, Be Delicious Woman, 100 ml, 395 TL
Taze etki
Portakal çiçeği, latin çiçeği ve kiraz çiçeğinin harmanlanmasıyla oluşan parfüm, teninizde taze bir etki yaratacak. Romantik kadınlara özel.
Chloe, Love Story, 50 ml, 330 TL
Enerji dolu
Londra bahçelerinden esinlenerek yaratılan parfüm, enerjik ve eğlenceli. Parfümün üst notasında tatlı nar ve limon, orta notasında sardunya, elma ve gül yaprağı bulunuyor. Bu kokular alt notada yasemin ve mor salkımla harmanlanıyor.
Burberry, My Burberry Blush, 90 ml, 480 TL
HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI