RALPH LAUREN KADINI: JESSICA CHASTAIN

PARFUM 18 saat önce

Uzun bir aradan sonra, Ralph Lauren yeni bir kadın kokusu çıkarıyor. Kampanya yüzü ise Jessica Chastain...

Amerikanın ünlü tasarımcısı Ralph Lauren, en son 2008’de çıkardığı kadın parfümlerine bir yenisini daha ekliyor. “Woman by Ralph Lauren” isimli kokunun kampanya yüzü Jessica Chastain. Daha önce de Yves Saint Laurent’in “Manifesto” isimli parfümünün yüzü olan Amerikalı oyuncu, kampanya için üzerinde markanın siyah ikonik smokini ve özel yapım gece elbisesi ile kamera karşısına geçiyor. Kampanya fotoğrafları Steven Meisel tarafından çekildi ve reklam filmi ise Philippe Le Sourd tarafından yönetildi. Kokunun sloganı olan “Her şeyden önce Kadın”, Chastain’in Cannes Film Festivali’nde film endüstrisinde ki cinsiyet eşitliği hakkında ki konuşmasının somutlaşmış hali. Maskülen ve feminen notaların harmanlandığı koku, cep matarasını andıran şişesiyle Ağustos’tan itibaren satışta.

YAZI DİLARA YILMAZ