PARFÜMLERİN SAVAŞI

PARFUM 2 saat önce

Jean Paul Gaultier, DC Comics dünyasına dahil oluyor.

Çizgi romanların fantastik dünyası, yaşımız kaç olursa olsun bizleri kendi içine çekmeyi ve o karakterlerin bir parçası olmamızı sağlıyor. Stan Lee’nin dahi zekası ve yaratıcılığı eşliğinde, beyazperde de son zamanlarda kendine bolca yer bulan Spiderman, Thor, Hulk, Iron Man ve daha pek çoğunun dışında DC Comics’in hayatımıza kattığı Superman ve Wonder Woman bu sefer Jean Paul Gaultier ile kötülere karşı savaşıyor.

Le Mâle ve Classique parfümlerine yeni bir dokunuş yapan Jean Paul Gaultier, karakterlerle birlikte süperkahramana dönüşüyor ve kısa bir film eşliğinde yeni parfümlerini tanıtıyor. Le Male Eau Fraiche aldehitleri nane ve portakal yağı notalarıyla hayat bulurken, Classique Eau Fraiche yasemin, portakal çiçeği, limon ve vanilya notalarını içeriyor.



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE