KIM KARDASHIAN’IN YENİ PARFÜMÜ SATIŞTA!

PARFUM 16 saat önce Ezgi Şuekinci

Merakla beklenen Kim Kardashian imzalı parfüm serisi, sonunda geldi!

Kardashian ailesinin 2 numaralı ferdi Kim Kardashian, Kylie Jenner ve Kendall Jenner’ın ardından kendi kozmetik markasını kurdu. Sektöre hızlı bir giriş yapan Kim, KKW Beauty adını verdiği markasına ait tüm ürünleri internet sitesi üzerinden satışa sunmaya başladı. Elbette Kim Kardashian’ın tek bir koleksiyonla kalması beklenemezdi. Aylar öncesinden 3 farklı parfüm çıkaracağını duyuran ve hayranlarını heyecanlı bir bekleyiş içerisine sokan güzel yıldız, geçtiğimiz günlerde bekleyişe son vererek Crystal Gardenia, Crystal Gardenia Oud ve Crystal Gardenia Citrus isimli 3 kokuyu satışa çıkardı! Parfümleri tasarlarken babası Robert Kardashian’ın ona hediye ettiği bahçe kokulu bir parfümden esinlendiğini söyleyen Kim, kokuların zamansız olduğuna inanıyor. Crystal Gardenia’nın üst notalarında bulunan bergamot ve elma çiçeği esansı, ten ile buluştuğunda sandal ağacı ve amber notasını andıran bir kokuya dönüşüyor. Crystal Gardenia’nın aksine daha gizemli olan Crystal Gardenia Oud ise yasemin, gardenya ve gül kokularının hakimiyetinde. Serinin bir diğer üyesi Crystal Gardenia Citrus da nektarin, çarkıfelek meyvesi ve sedir ağacının birleşiminden oluşan eşşsiz bir koku vaadediyor. Kim Kardashian, yeni parfüm serisini de diğer ürünler gibi internet üzerinden satacak. kkwfragrance.com dan siteye ulaşabilir ve detayları öğrenebilirsiniz!

Tomorrow my new perfume launches on kkwfragrance.com #CrystalGardeniaCitrus #garednia #pinkjasmine #orangeoil #purplepassionfruit #rose Kim Kardashian West (@kimkardashian)’in paylaştığı bir gönderi ( 14 Kas 2017, 09:58 PST )



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ