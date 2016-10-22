KENZO WORLD: TÜM GÖZLER ONDA

PARFUM 3 saat önce Yunus Başaran

Kokusu ve şişe tasarımıyla tamamen KENZO'nun moda vizyonunu yansıtan KENZO WORLD'ü keşfedin!

KENZO’nun cesur, eğlenceli ve renkli duruşu ilk parfümüne de yasıyor. Yalnızca kokusu değil şişesi de son derece yaratıcı. Mat siyah, pembe altın ve yarı opal tonlarındaki çarpıcı şişesiyle KENZO modasına vurgu yapıyor. Mat siyah kapağı, ikonik KENZO “Kalifornia” çantalarından esinlenerek yapılmış. Pembe yuvarlak aksesuar ve buzlu cam dokusu ise “The Eye” mücevher koleksiyonuna atıfta bulunuyor. Renklerin yanı sıra markayı yansıtan bir başka önemli nokta ise şişeye ön yüzünden ve üstten bakıldığında markanın motifi olan göz şeklinin görülmesi. Bizce oldukça dikkat çekici.

Gelelim parfümün içeriğine… KENZO, yeni kokusunu kuraldışı yaratıcılığıyla ünlü parfümör Francis Kurkdjan’a emanet ediyor. Parfümün kalp notasındaki floral kokular, üst notada meyve kokularıyla harmanlanıyor. Alt notada ise tüm kokular misk notalar içeren Ambroksan ile birleşiyor ve ortaya alışılmışın dışında, farklı bir parfüm ortaya çıkıyor.

“Ambroksan bir sis gibi çiçeklerin farklı kokularını harmanlayarak unutamayacağınız bütünlükte bambaşka bir koku ortaya çıkarıyor.” Francis Kurkdjian.

YAZI CEMRE BOSNALI