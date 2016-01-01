KENZO TAKADA İLE YENİDEN

PARFUM 4 gün önce Dilruba Karaköse

Avon yeni parfümü Avon Life Colour için Kenzo Takada ile ikinci kez bir araya geldi.

Güzellik ve bakım ürünleriyle büyük bir beğeni kitlesine sahip olan Avon, sunduğu parfüm seçenekleriyle de dikkat çekiyor. Bu noktada da önemli işbirliklerine imza atmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü tasarımcı Kenzo Takada ile parfüm alanında ikinci kez bir araya gelen marka, bu ortaklığın sonucu olan Avon Life Colour’ı 2018 sonunda müşterilerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Hem erkek hem de kadınlar için sunulacak olan parfümün yaratıcıları arasında, uzman parfümörler Frank Voelkl ve Olivier Cresp’de var. Avon Life Colour ilhamını ise, Kenzo Takada’nın yaşama sevinci ve boyun eğmeyen kişiliğinden alıyor.

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE