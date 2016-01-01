HER ŞEY BİR SORU İLE BAŞLAR: WHY?/NEDEN?

PARFUM 13 saat önce Yunus Başaran

Modern zaman erkekleri için bir vazgeçilmezleri arasına giren Yves Saint Laurent'in son sezona damgasını vurmuş kokusu Y'nin Global Marka Elçisi, Adam Levine oldu.

“Fazlasıyla yetenekli sanatçı ve Maroon 5 ‘ın baş solisti olan Adam, Y erkeğinin hayat bulmuş hali” diyor YSL Beaute. Ve devam ediyor, “11 milyon Instagram takipçisi ile stil belirleyici, müziksever etkileşimine devam edecek. Yeni albümünün çıkmasını kutlamak amacıyla müzik turnesine atılırken, aynı zamanda The Voice yarışmasında geleceğin yeteneklerine mentorluk yapmak gibi kritik bir rolü olan Adam, bunların yanında otantik, cesur seçimler yapmaktan korkmayan bir moda ikonu.”

Adam Levine’i tanımlayan Rockstar, eğlenceli, stil belirleyici tanımlamaları, “Y” için de söyleniyor. Kışkırtıcı ve yenlikçi kokunun harika seçimiyle hayata geçecek ilk kampanyayı Colin Tilley çekti.

YAZI YUNUS BAŞARAN