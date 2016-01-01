GAME OF THRONES’UN KUSURSUZ ÇİFTİ

PARFUM 6 saat önce Yunus Başaran

Çok sevilen ikili bu kez de, Dolce & Gabbana'nın yeni parfümü için kamera karşısına geçti.

Tüm dünyada fenomen haline gelen, milyonları peşinden sürükleyen Game of Thrones, sürükleyici hikayesi, kusursuz kurgusuyla ünlendi. Ancak oyuncularını fenomen haline getirmesi de bir diğer özelliği. Dizinin en sevilen iki oyuncusu ise kuşkusuz, Jon Snow karakteriyle, yakışıklı oyuncu Kit Harington ve de gönlümüzün sultanı, Daenerys Targaryen’e hayat veren Emilia Clarke’tan başkası değil.

Markalar da, seyircilerin “mükemmel çift” yakıştırmasına hak vermiş olacak ki, bu ikilinin peşinden koşuyorlardı. Ve şimdi ise bu güzel ikili Dolce & Gabbana’nın “The One” ismindeki yeni parfümünün erkek ve kadın yüzleri oldular. Matteo Garrone tarafından, İtalya sokaklarında çekilmiş kısa filmlere, Emilia Clarke neşesiyle, Kit Harington ise karizmasıyla damgasını vuruyor.





YAZI YUNUS BAŞARAN