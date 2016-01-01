GABRIELLE CHANEL’E BEYONCE DOKUNUŞU

PARFUM 8 saat önce Ezgi Şuekinci

2013 yılından bu yana Chanel’in marka elçiliğini üstlenen Kristen Stewart, markanın yeni parfümü Gabrielle için de reklam yüzü oldu.

Uzun yıllardır süren Chanel – Stewart işbirliği, böylesine güzel bir projede buluşmayı çoktan hakketmişti. Muhteşem ikili şimdi de Chanel’in 15 yılın ardından çıkarmış olduğu koku Gabrielle’in tanıtımları için kolları sıvadı. Uzunca bir süredir yeni parfüm çıkarmamasına rağmen liderliği elinde tutan Chanel oldukça iddialı bir koku ile kullanıcılarıyla buluşuyor. Yasemin, ylang-ylang, portakal çiçeği ve tüberözü esanslarıyla feminen bir tavır takınan parfüm, reklam kampanyasının kadınları harekete geçirmeye yönelik önermesini de desteklemiş oluyor.

Chanel Pazarlama Müdürü Thomas du Pre de Saint Maur, kampanya ile ilgili yaptığı bir açıklama ile, reklam filminde Gabrielle Chanel’in hayatını göstermek yerine onun kendine has kişiliğini yansıtmak istediklerini belirtiyor. Yönetmenliğini Ringan Ledwidge’ın yaptığı reklam filmi, kadınları cesaretli olmaya ve hayallerinin peşinden koşarak asla pes etmemeye davet ediyor.

Geçtiğimiz günlerde tamamı yayınlanan 1 dakikalık reklamı özel kılan başka bir şey daha var; Beyonce! Gabrielle parfüm şişelerinin arasında, özgürlüğüne koşan bir kadını canlandıran Kristen Stewart’a, Beyonce’nin Runnin’ şarkısı eşlik ediyor. Klibin seyrine oldukça uygun olan ve heyecanın doruklara taşınmasına katkıda bulunan şarkı, kampanyanın en büyük destekçilerinden.

Beğenileri şimdiden toplamaya başlayan Gabrielle’in, yıllardır liderliği elden bırakmayan No 5 ‘i geçip geçemeyeceğini bekleyip göreceğiz.



YAZI EZGİ ŞUEKİNCİ