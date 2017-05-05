EN İYİ 5 YAZ PARFÜMÜYLE TANIŞIN!

PARFUM 2 gün önce

Yazın enerjik ve sıcak ruhunu yansıtan bu 5 parfümle ideal yaz kokunuzu seçin. Hepsinin ortak yanıysa muhteşem çiçek notaları.

Yazın gelmesiyle beraber kokuları da değiştirme vakti geldi. Enerjinizi yüksek tutmaya yardımcı olacak 5 parfümü seçtik. Bu taze ve ferah parfümlerden size uygun olanını bulun ve yazın canlılığını teninizde hissedin.

Jimmy Choo L’eau EDT

Tende temizlik hissi bırakan bu koku, içeriğinde meyve ve misk notaları barındırıyor. Kalp notasındaki floral kokular, meyve ve misk ile harmanlanarak tende ferah bir dokunuş yaratıyor.

Dolce & Gabbana Rosa Excelsa

Gül notalarından oluşan parfüm, canlı ve taptaze kokusuyla canlandırıcı etki yaratıyor. Üst notasındaki farklı gül kokuları kaşmir, misk ve sandal ağacıyla birleşerek asil ve elegantlığa vurgu yapıyor.

Maison Martin Margiela Replica Lazy Sunday Morning

Portakal çiçeği ve beyaz çiçekler içeren bu parfüm, pazar sabahlarının miskinliğine vurgu yapıyor. Tertemiz ve ferah kokusuyla tam yazlık.

Micheal Kors Turquoise

Çiçeksi notaların odunsu notalarla harmanlanmasıyla oluşan koku egzotik kokusuyla ardınızda iz bırakacak. Parfüm, yalnızca kokusuyla değil turkuaz renkli şişesiyle de oldukça canlı gözüküyor.

Yves Saint Laurent Mon Paris

Alt notasında şakayık, orta notasında beyaz misk ve datura çiçeği, alt notasında ise silhat esansı bulanan koku romantik kadınların ilgisini çekecek. Aşıklar şehri Paris’ten esinlenerek yaratılan parfüm, bizim favorimiz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI