BENİM PEMBE DÜNYAM

PARFUM 1 gün önce Cemre Bosnalı

My Burberry ailesinin en yeni üyesi My Burberry Blush nihayet görücüye çıktı. Yeni kampanya yüzü ise Lily James.

Londra bahçelerinden esinlenerek yaratılan My Burberry Blush, taptaze kokusu ile enerjik ve eğlenceli hislerin kapısını açıyor. Parfümün üst notasında tatlı nar ve limon, orta notasında sardunya, elma ve gül yaprağı bulunuyor. Bu kokular alt notada yasemin ve mor salkımla harmanlanıyor. Bu da en can alıcı noktayı oluşturuyor. Adı gibi pembe tonlardan oluşan şişesi, feminenliğe vurgu yapıyor. Hafif bronz tonlardaki kapağı ise My Burberry ailesinin geleneği olan Burberry’nin ikonik trençkotlarından esinlenerek yapılmış. Şişenin üzerindeki el ile bağlanmış kurdele ise Thomas Burberry tarafından bulunan su geçirmeyen gabardin kumaşından yapılmış. Parfümün kampanyasında Kate Moss ve Cara Delevingne’den sonra, bu sefer Lily James’i görüyoruz. Fotoğraflar da yine Mario Testino’dan. Parfüm eylül ayında satışta olacak. Heyecanla bekliyoruz.

