AVON’DAN İKİLİ PARFÜM

PARFUM 8 saat önce Cemre Bosnalı

Türkiye'nin en sevilen kozmetik markalarından Avon, birbirleriyle ahenk içinde tasarlanan ikili parfüm Eve Duet'i görüceye çıkardı.

Avon, karıştırılabilen ikili parfüm ile kadınların kurtarıcısı oldu! Gündüz ve gece olmak üzere ikiye ayrılan parfümlerin en can alıcı noktası, birbirleriyle karştırarak yepyeni bir koku elde edilebilmesi. İki parfümün kalp notasında, yılda yalnızca üç gün açan Egzotik Amazon nilüferi bulunuyor. Nilüferin günün ilk ışıklarıyla açarak gün boyu enerji saçmasından ilham alınarak tasarlanan gündüz parfümü Eve Duet Radiant; mandalina, nilüfer ve altın amberin harmanlanmasından oluşuyor. Nilüferin yanına mor erik ve paçuli notaları ekleyerek yaratılan Eve Duet Sensual ise ilhamını, nilüferin gece olduğunda renk değiştirerek çekiciliğini artırmasından alıyor. Bu yaratıcı parfümün yüzü ise başarılı oyuncu Eva Mendes.

YAZI CEMRE BOSNALI