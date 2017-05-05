AVON İLE DÜŞSEL YOLCULUK

PARFUM 13 saat önce

Kokuların farklı hisler uyandırdığı ve iyileştirici etkileri olduğu bir gerçek.

Avon’un floral notalarıyla baharın canlandırıcı ve taze havasını teninizde hissettirecek parfümleriyle tanışın. Güzellik editörümüz Nilay Yalçınkaya sizin için seçti.

Incandessence

Çiçeksi ve oryantal notalarıyla sizi düşsel bir yolculuğa çıkaracak Avon Incandessence, çekici ve kendinden emin kadınlar için yaratılmış eşsiz bir parfüm. Beyaz şakayık, elmas orkide ve frezya bu baş döndürücü kokunun kalbini oluşturuyor. Özellikle gündüz için benim favorim.

Rare Pearls

Zarif kokusuyla romantik kadınların kalbini çalacak Avon Rare Pearls ise manolya, inci misk ve sandalağacı notalarının karşı konulmaz çekiciliğini yansıtıyor.

Today Tomorrow Always

Eğer siz de benim gibi temiz ve çiçeksi kokuları seviyorsanız, Avon Today Tomorrow Always’i mutlaka denemelisiniz. Hibiskus yaprakları, ipeksi misk ve kelebek çiçeğinin sonsuz ferahlığı bu şişede sizi bekliyor.

Baharın ve yazın enerjisini doyasıya yaşamak için Avon’un renkli dünyasını keşfedin.

Bu arada Avon’un çiçeksi parfümleri Anneler Günü için de güzel bir hediye seçeneği. Aklınızda bulunsun.

www.avon.com.tr



YAZI NİLAY YALÇINKAYA