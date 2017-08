AVON İLE PARFÜM YOLCULUĞU

PARFUM 2 saat önce Nilay Yalçınkaya

Her kadının karakteri farklıdır. Kimi duygusal, kimi özgür, kimi eğlenceli...

Avon’un içinizdeki kadını ortaya çıkaracak çekici parfümlerinden birinde mutlaka kendinizden bir parça bulacaksınız.

FOR AWAY

Hayallerinin peşinden giden, özgür ve güçlü bir karaktere sahipseniz For Away tam size göre. Yasemin, sandal ağacı ve frezya bu parfümde başrolde.

RARE AMETHYST

Girdiğiniz her ortamda tüm dikkatleri üzerinize çekmeye ne dersiniz?O zaman Rare Amethyst ile ilgi odağı olmaya hazır olun. Taze erik ve menekşe notalarıyla çekiciliğinizi arttıracak.

LITTLE BLACK DRESS

Siyah klasik bir elbise her kadın için her zaman kurtarıcıdır. Siz de klasikten vazgeçemiyorsanız hanımeli ve yasemin kokusuyla Little Black Dress’i çok seveceksiniz.

Kendinize en uygun parfümü seçmek için Avon dünyasını keşfedin.

YAZI & HAZIRLAYAN NİLAY YALÇINKAYA