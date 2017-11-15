AŞKIN KIRMIZI CENNETİ

PARFUM 15 saat önce Cemre Bosnalı

Romantik ve sofistike aşk hikayesinden doğan niş parfüm markası Jul et Mad’in, Secrets du Paradis Rouge isimli yeni parfümünü keşfetmeye hazır mısınız?

Julien ve Madalina’nın romantik aşkının gücünü, parfüm sanatına aktaran niş parfüm markası Jul et Mad’in, yeni parfümüyle geçtiğimiz günlerde Harvey Nichols Kanyon mağazasında tanıştık ve tatlı portakal, amber, musk ve çiçek notalarından oluşan parfümün baştan çıkarıcı kokusuna bayıldık! Üst notasında portakal, mandalina, portakal çiçeği ve karanfil, kalp notasında yine portakal çiçeği, Şam gülü, balmumu ve badem, alt notasında ise paçuli, tonka meyvesi, vanilya, benzoin, amber ve musk bulunuyor. Duyuları uyandıran yoğun portakal aroması ile teninizi sımsıkı saran parfüm, aynı zamanda musk ile yatıştırıp yumuşatıyor. Bizce portakalın odunsu notalarla birleşmesi parfüme çekici bir hava sunuyor. Amberle ışık saçan dansı ise ayrı bir zenginlik katıyor.

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