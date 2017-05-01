ALESSANDRO’NUN ÇİÇEK BAHÇESİ

PARFUM 23 saat önce

Alessandro Michele, Gucci'deki ilk kadın parfümüyle karşımızda.

2015 yılından bu yana, Gucci’nin kadın ve erkek koleksiyonlarının kreatif direktörlüğünü üstlenen Alessandro Michele, görevine başlamasının ardından geçen süre içerisinde ilk parfümünü görücüye çıkarıyor. Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen partiyle de Fifty Shades of Grey serisinin yıldızı Dakota Johnson’ın yüzü olduğu “Bloom” isimli parfüm, parfümör Alberto Morillas işbirliği sonucu ortaya çıkarken, yasemin ve sümbülteber notalarıyla hareketleniyor. Parfüm şişesi ise Michele’in tasarımlarında sıklıkla yer verdiği botanik desenleri içeriyor. Ağustos ayında çıkacak reklam kampanyasında Johnson’a Petra Collins ve Hari Nef eşlik edecek isimlerden.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE