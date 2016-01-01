5 YENİ SONBAHAR PARFÜMÜ

PARFUM 2 saat önce Cemre Bosnalı

Yeni çıkan parfümleri henüz keşfetmediyseniz, bu 5 parfümü radarınıza alın deriz.

Her sezon olduğu gibi bu sezon da imza kokunuz olabilecek nitelikte parfümler piyasaya çıktı. Arkanızda iz bırakacak etkiye sahip olan bu parfümlerle çevrenizdekileri büyüleyeceğinize eminiz. Taze, oryantal ve floral kokulardan favorinizi seçin.

Çekici

Taze ve balımsı bir kokusu olan bu çekici parfümün kalp notasında Gardenya ve Kan Portakalı buluyor. Bu tatlı kokular alt notada paçuliyle harmanlanıyor. Bu baştan çıkarıcı parfümle tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır mısınız? Bu arada şişesi de son zamanlarda gördüğünüz en güzel tasarımlardan!

Oryantal

Elie Saab modaevinden eşsiz bir parfüm geldi. Üst notasında mandalina, armut, antep fıstığı, orta notasında; portakal çiçeği, manolya, badem, alt notasıda ise silhat, hintbaklası ve badem sütü bulunuyor. Bu oryantal kokuyu biz çok sevdik. Mavi ve altın tonlarıyla süslenmiş şişesi de bizce çok şık.

Tutkulu

Kırmızı gül, menekşe ve kış üzümü çiçeklerinin mükemmel kokuları tüm çekiciliği ile etrafınızdakiler cezbedecek. Christian Louboutin’in her zaman olduğu gibi sanatsal şişesi de parfüme ayrı bir hava katıyor. Aşka ve maceraya atılmak isteyenlere özel.

Enerjik

Üst ve orta notalardaki meyvemsi ve floral kokular, alt notada sandal ağacı ve silhat ile harmanlanıyor ve ortaya gizemli bir koku çıkıyor. Jueliette Has a Gun’ın yeni parfümü MMM…, dinamik ve kendini genç hisseden kadınlar için ideal.

Aromatik

Aromatik oryantal koku ailesinden olan Obsessed’in üst notasında Citrus esansı, kalp notasında menekşe yaprağı, beyaz lavanta ve mor adaçayı, dip notasında ise misk bulunuyor. Kalp atışlarınızı hızlandıracak bu parfümü mutlaka deneyin deriz.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI