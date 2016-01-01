OYLAMA BAŞLADI

GÜZELLİK 10 saat önce Ezgi Şuekinci

Bu yıl 4.sü düzenlenen Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’inde oylama heyecanı sürüyor.

Watsons’ın artık bir rutin haline gelen Watsons Ödülleri’nde şu sıralar oylama heyacanı yaşanıyor. Makyaj, cilt bakımı, saç bakımı ve erkek bakımı da dahil olmak üzere 21 farklı kategoride yarışan yılın favori ürünleri, kullanıcılar, basın mensupları ve bloggerlar tarafından ayrı ayrı değerlendiriliyor. Böylelikle “en iyi seçilme” mücadelesi sürerken, sektöre yeni bir soluk da kazandırılıyor.

Ayrıca Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde favori ürünlerini oylayanları, sürpriz hediyeler bekliyor. Oylamaya katılanlar arasından 500 şanslı kişi Watsons hediye seti kazanma fırsatını yakalarken, Watsons Card numarası ile oy kullananlar arasından 5 kişi ise ödül gecesi için çift kişilik davetiye sahibi oluyor. Oylamaya katılmak için buraya tıklayabilirsiniz.

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