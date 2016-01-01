OMBRE ÇILGINLIĞI

GÜZELLİK 16 saat önce Cemre Bosnalı

Saç, tırnak ve dudak... Ombre çılgınlığına siz de katılın, farkınızı ortaya koyun.

Bu sezonun yaz trendleri arasında en çok gördüklerimizden biri ombreydi. Ombre diyince çoğunuzun aklına yalnızca saç gelebilir ancak tırnak ve dudaklarda da çok moda. Yoksa siz hala denemediniz mi? Unutmayın, biraz farklılık herkese iyi gelir.

Saç

Kısa veya uzun… Her tip saça yakışan ombre aslında tam yaza uygun. Işıl ışıl ama aynı zamanda oldukça doğal. Yazın enerjisi saçlarınıza yansısın!

Tırnak

Tırnak ombresi konusunda istediğiniz kadar yaratıcı olabilirsiniz. İster desenli bir tırnak yapın ister sevdiğiniz renklerde bir oje sürün. Önemli olan nokta tırnağınızın dip kısımlarının koyu, uçlarının ise açık renkte olması.

Dudak

Bu sezonun makyaj trendleri çok çılgın. Konu dudak makyajına gelince, defilelerde en çok ombre rujlar görüldü. Görünüm harika, dahası “rujum çıktı mı acaba” sorusu aklınızı çok da fazla kurcalamayacak! Dudaklarınızın kenarını koyu yapıp ortasına doğru rujunuzu hafifletebilirsiniz. Ya da tam tersi. Tercihi siz yapın.

HAZIRLAYAN CEMRE BOSNALI