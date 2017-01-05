NARS İLE GOLDEN GLOBE MAKYAJI

GÜZELLİK 1 saat önce

Nars’ın etkileyici ürünleriyle Emma Stone’un Golden Globe makyajını inceliyoruz.

Ödül törenlerinde ya da film premierlerinde yıldızların göz alıcı elbiselerinin yanında bunu destekleyici olarak yapılan makyajlar da kendine hayran bırakıyor. Özellikle elbiseyi gölgede bırakmayacak kadar sade ama bir o kadar da ihtişamlı makyajlar, makyaj artistlerinin maharetli ellerinden saklı. Geçen akşam yapılan Golden Globe ödül töreninde ise Valentino elbisesinin içinde duru güzelliğiyle herkesi büyüleyen Emma Stone, makyaj artisti Rachel Goodwin’in yarattığı makyajla da nefes kesiciydi. Elbisesine uygun romantik bir makyaj ortaya çıkarmak istediğini söyleyen Goodwin, bunu Nars ürünleriyle başarıyor.

Velvet Matte Skin Tint ile doğal bir ten makyajı oluştururken, Andromeda Dual-Intensity Eyeshadow ile sade bir göz makyajının temelini oluşturuyor. Son dokunuşu ise natürel tonlarda Rosecliff Lipstick ile tamamlayan Goodwin, güzeller güzeli Emma Stone’u ödül törenindeki en şık isimlerden biri haline getiriyor.