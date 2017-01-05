NARS İLE FİLTRESİZ MAKYAJ

GÜZELLİK 13 dakika önce

Nars'ın sınırlı sayıdaki allık paletine aşık olacaksınız!

Yanaklara biraz renkten kime karar gelir ki! İster son dokunuş olarak isterseniz de hafif bir makyajın püf noktası… Canlı renklerde allıklar makyaj koleksiyonumuzun olmazsa olmazlarından ve yenilerini eklemekten de hiç vazgeçmeyeceğiz gibi. Zira Nars’ın sınırlı sayıdaki yeni allık paleti gözlerimizi parlatmaya şimdiden yetti de arttı bile. Farklı renklerde mat ve simli allıklardan oluşan paletler, istediğiniz görüntüyü yaratabilme imkanını sunuyor. Unfiltered I paleti, açık pembe alt tonlu ve sıcak renklerden oluşurken, Unfiltered II koyu ve can alıcı renklere sahip. Şubat 2017’de satışa sunulacak Nars allık paletleri için sabırsızlanıyoruz.