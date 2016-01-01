MİS KOKAN BEBEK

GÜZELLİK 4 gün önce Dilara Yilmaz

Jason Wu, geçen sene ilk defa çıkardığı parfümüyle geçmişine atıfta bulunarak oyuncak bebek çıkardı.

Geçtiğimiz yıl markasının ilk kokusu olan kendi adıyla çıkardığı parfümü ile güzellik piyasasına da giriş yapmıştı. Lily Aldridge’in yüzü olduğu pudra notaların bulunduğu koku şimdi çok farklı bir formda karşımıza çıkıyor. Uzun yıllar oyuncak bebek tasarlayan ve sonra moda sektörüne geçiş yapan tasarımcı Jason Wu özel üretim olarak markasının parfümü kokan oyuncak bebek çıkardı. Lily Aldridge’in minyatürü olan bebek, modelin 2017 yılında CFDA ödül töreninde Jason Wu tasarımı elbisesinin aynısını giyiyor. 15 yıl boyunca oyuncak bebek tasarlayan Wu, “Parfüm benim için çok yeni bir alan bu yüzden böyle bir çalışma yaparak hem modayı hem geçmişimi hem de parfümü birleştirmiş oldum.” yorumunu yaptı.

YAZI DİLARA YILMAZ