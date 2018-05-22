MİLENYUM PEMBESİ BAŞROLDE

GÜZELLİK 9 saat önce Dilruba Karaköse

Rosie Huntington-Whiteley, “Rose Inc.” isimli kendi kozmetik markasını kuruyor.

Son zamanlarda kendi güzellik ve makyaj markasını çıkaran ünlülerin sayısı epey artmış durumda. En başta Kardashian ve Jenner ailesiyle birlikte, Rihanna, Jessica Alba, Drew Barrymore ve listeye eklenebilecek başka isimler, profesyonel olarak yaptıkları işler haricinde popülerleşen bu işe de imzalarını atıyor. Rosie Huntington-Whiteley ise klübe katılan en son kişi olarak karşımızda. “Rose Inc.” adını verdiği makyaj markasının gelişini Instagram üzerinden duyuran model, ikonik hale gelen milenyum pembesini odak noktası haline getirmiş. Henüz ne zaman satışa sunulacağı belli olmasa da, çıktığı andan itibaren bütük bir ilgi göreceğine eminiz.

A post shared by Rose Inc. (@roseinc) on May 22, 2018 at 9:14am PDT

YAZI DİLRUBA KARAKÖSE