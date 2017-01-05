MET GALA’NIN NARS YILDIZLARI

GÜZELLİK 13 saat önce

Met Gala 2017, tüm ihtişamıyla dün geceye damgasını vurdu.

Bu sene Rei Kawakubo anısına gerçekleşen ve yılın en önemli moda etkinliklerinden Met Gala, birbirinden iddialı tasarımcıların imzasını taşıyan göz alıcı elbiselerle şimdiden bu yıla damgasını vurmayı başardı. Elbise ve mücevherlerin tamamlayıcısı makyajlarıyla da dikkat çeken ve Nars’ın en etkileyici ürünleriyle hazırlanan üç ismi inceliyoruz;

Solange Knowles

Comme Des Garçons imzalı, farklı çizgileriyle dikkat çeken elbisesini makyaj artisti Lottie, minimal ayrıntılarla destekliyor. Bu görünümün kilit Nars parçaları ise Casino Sun Wash Diffusing Bronzer, Suriname Brow Perfector, Santa Monica Blvd. Larger Than Life Eyeliner ve Walkyrie Velvet Matte Lip Pencil.

Brie Larson

Akademi ödüllü güzel yıldız, altın sarısı detaylara sahip elbisesiyle uyumlu abartıdan uzak ama yine de göz alıcı olmayı başaran makyajıyla büyüleyiciydi. Orgasm Liquid Blush, Iskandar Eye Paint ve Koala Eyeliner Stylo, makyaj artisti Rachel Goodwin’in kullandığı ürünlerden.

Thandie Newton

Paolo Roversi’nin 80’li yıllardaki Comme Des Garçons fotoğraflarından ilham aldığını belirten makyaj artisti Jo Strettell, Thandie Newton’ın oldukça iddialı kırmızı elbisesini yine aynı derecede iddialı bir göz makyajıyla taçlandırıyor. Bu görünüme ise Soft Matte Complete Concealer, Sycorax Dual-Intensity Eyeshadow ve Anita Audacious Lipstick ürünleriyle imza atıyor.

HAZIRLAYAN DİLRUBA KARAKÖSE