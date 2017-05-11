MELTEM HAVASI

GÜZELLİK 22 saat önce

Urban Decay, taze kokusuyla mest edecek parfümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Markalar, kendi alanları dışına çok fazla açılmadan farklı atılımlar yaparak yeni heyecanlar yaşatmaya devam ederken, bu tarz bir haberle karşımıza Urban Decay çıkıyor. Naked Shapeshifter isimli ilk kontür paletinin ardından bizleri marka tarafından ne gibi yeniliklerin beklediğini merak ederken, bu sefer bir parfüm ile karşımızda Urban Decay. “Go Naked” ismini verdikleri ve gelecek ay satışa sunulacak sınırlı sayıdaki parfüm yağı, ilhamını sahillerden alırken bergamot, mandalina, limon, yasemin ve lavanta gibi taze ve çiçeksi notalarla şekilleniyor.



YAZI DİLRUBA KARAKÖSE