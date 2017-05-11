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MELTEM HAVASI
Urban Decay, taze kokusuyla mest edecek parfümünü piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
Markalar, kendi alanları dışına çok fazla açılmadan farklı atılımlar yaparak yeni heyecanlar yaşatmaya devam ederken, bu tarz bir haberle karşımıza Urban Decay çıkıyor. Naked Shapeshifter isimli ilk kontür paletinin ardından bizleri marka tarafından ne gibi yeniliklerin beklediğini merak ederken, bu sefer bir parfüm ile karşımızda Urban Decay. “Go Naked” ismini verdikleri ve gelecek ay satışa sunulacak sınırlı sayıdaki parfüm yağı, ilhamını sahillerden alırken bergamot, mandalina, limon, yasemin ve lavanta gibi taze ve çiçeksi notalarla şekilleniyor.
NEW!!!!! 💗😍 🌸@urbandecaycosmetics is just full of surprises these days 🙌🏼 and we are loving it! They are coming out with #GoNAKEDPerfumeOil – has a lavender and orange blossom scent. #Lavender • #Citrus • #Neroli • #SeaSalt #LimitedEdition (with a roller applicator) #ComingSoon *will keep u updated This size is perfect for #OnTheGo after a few minutes the strong smell fades away and I mostly smell the lavender scent on my skin…but we also know perfumes are different on each one of us Thoughts? 💗🌸 #Trendmood #urbandecay #urbandecaycosmetics #instabeauty #beauty #beautyaddict #cosmetics #bbloggers #bblogger #beautyaddict #beautyblog #beautycare #makeupart #makeupartist #makeupblogger #makeupobsessed #wakeupandmakeup #maquillaje #fashion #perfume
YAZI DİLRUBA KARAKÖSE